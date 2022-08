Berlin/Potsdam - Mit vielen Wolken am Himmel starten Berlin und Brandenburg in die neue Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, wird es bereits am Morgen sehr bewölkt sein, die Sonne lässt sich kaum blicken. Am Nachmittag kann es im Süden Brandenburgs zu einzelnen Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen nach Angaben des DWD bei 20 bis 25 Grad. In der Nacht kühlt es bis zu zwölf Grad runter.