Wechselhaftes Wetter - Silvester im Südwesten bis zu 19 Grad Es bleibt trüb in den kommenden Tagen, der Himmel zeigt sich überwiegend bedeckt. Die Sonne hat nur im Süden regional eine Chance. dpa

Passanten spazieren bei wechselhaftem Wetter am Hafen in Hamburg. Markus Scholz/dpa

Offenbach -Wechselhaftes und teils windiges bis stürmisches Wetter wird in den kommenden Tagen in Deutschland erwartet. Dabei zeigt sich die Sonne am ehesten im Süden und Osten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. An Silvester kann es dann im Südwesten ungewöhnlich warm werden, „bei bis zu 19 Grad fast schon frühlingshaft, wenn da nur nicht der sehr windige bis stürmische Wind auch in tieferen Lagen wäre“, sagte die Meteorologin Tanja Sauter.