Wedding: Elfjähriger nach Autounfall im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Wedding ist am Sonntagnachmittag ein elfjähriges Kind am Kopf verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Berliner Polizei zufolge bog eine 34-Jährige gegen 17 Uhr mit ihrem Auto von der Seestraße nach links auf die Fahrbahn des Louise-Schroeder-Platzes ab, als sie dort den Jungen anfuhr, der die Straße von der Seestraße in Richtung Osloer Straße überquert haben soll. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen sei die Fußgängerampel dabei rot gewesen.

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß eine Kopfplatzwunde. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr brachten ihn nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.