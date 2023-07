Wedding: Handydieb beißt Opfer im U-Bahnhof Osloer Straße in den Arm

In Berlin-Wedding ist es nach einem Handydiebstahl zu einem Streit in einem U-Bahnhof gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich ein 26-Jähriger am Montagabend, gegen 20 Uhr, an einer Straßenbahnhaltestelle an der Osloer Straße, als ein Unbekannter den Rucksack des 26-Jährigen öffnete und dessen Handy herausnahm. Zwei Passanten bemerkten dies und sprachen das Opfer an.

Daraufhin versuchte der 26-Jährige mit den beiden Zeugen, den Mann zu stellen und festzuhalten. Dieser habe sich aber massiv gewehrt und flüchtete, gefolgt von dem 26-Jährigen, in den U-Bahnhof Osloer Straße in einen Zug der Linie U9. An der U-Bahnstation Nauener Platz versuchte der Bestohlene erneut, den Dieb zu stellen und konnte ihn festhalten. Der Täter biss dem 26-Jährigen in den Unterarm und kratzte ihn. Daraufhin gelang dem Dieb die Flucht mit dem Handy.