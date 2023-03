Berlin-Wedding: Redseliger Einbrecher wird von Frau auf dem Klo erwischt

Ein junger Mann bricht mitten am Tag in eine Laube ein. Als die Besitzerin ihn dabei erwischt, verwickelt sie ihn ein Gespräch, um Zeit zu schinden. Mit Erfolg.

Eine Laubenbesitzerin hat in Wedding einen Einbrecher auf ihrer Toilette erwischt. Da der fremde Eindringling sich in ein Gespräch verwickeln ließ, konnten Polizisten ihn noch an der Laube festnehmen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die 51-jährige Frau am Dienstagnachmittag ihr Grundstücks in der Kleingartenanlage am Charles-Corcelle-Ring betreten. Als ihr auffiel, dass das Vorzelt ihrer Laube geöffnet war, habe sie lautstark gefragt, ob jemand da ist. Die Frau hatte den Angaben zufolge bereits eine böse Vorahnung, da es in der Vergangenheit mehrere Einbrüche in der Kleingartenanlage gegeben hatte.

Wie sich herausstellte, überraschte sie tatsächlich einen Einbrecher, der plötzlich verdutzt aus der von außen betretbaren Toilette herauskam. Die Besitzerin habe den 25-Jährigen dann mit einem Plausch hingehalten. In dem Gespräch gab der redselige Verdächtige zu, dass er in ihre Laube einbrechen wollte, so wie er es laut eigener Aussage bereits in einer Nachbarparzelle getan hatte.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizisten erlösten die Frau von der kriminellen Quasselstrippe. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, aus dem er später wieder entlassen wurde. Ermittler prüfen nun Zusammenhänge mit weiteren Einbrüchen in der Region.