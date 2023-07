Wedding: Vier Männer rauben Lottoladen-Inhaber mit Schusswaffe aus

Vier Männer haben in der Nacht zu Sonntag im Wedding den 48-jährigen Inhaber eines Lottogeschäfts mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 2 Uhr mit seinen Tageseinnahmen an der Exerzierstraße unterwegs. Nachdem die vier Tatverdächtigen den Mann ausgeraubt hatten, flüchteten sie nach Angaben der Polizei in einem Mietwagen.

Das Opfer und ein Zeuge sollen die vier Männer verfolgt und parallel die Polizei verständigt haben. Die Beamten stoppten die Tatverdächtigen in ihrem Fluchtwagen auf der A100 Höhe Siemensdamm. Zwei von ihnen schafften es, zu flüchten, die beiden anderen – einen 22-Jährigen und einen 20-Jährigen – nahm die Polizei fest.