Ein langer Tag im Büro, ein Lernmarathon vor der Abschlussarbeit oder der Morgen nach einer durchzechten Nacht – koffeinhaltige Getränke können in vielen Lebenslagen unverzichtbarer Begleiter sein. Neben Klassikern wie Kaffee und schwarzem Tee wächst auch der Markt an wachmachenden Erfrischungsgetränken. Beim Blick auf die Zutatenlisten fällt auf, dass einige Produkte „Cascara“ enthalten. Doch was ist das überhaupt und warum schwören so viele Barista auf das vermeintlich neue Trendgetränk?

Cascara ist das Fruchtfleisch der Kaffeekirsche, der Steinfrucht der Kaffeepflanze. Mit ihrer roten Farbe erinnert diese stark an die Kirsche, erklärt die Verbraucherzentrale. Die sogenannte Pulpe ist das Fruchtfleisch der Kaffeekirsche und bleibt bei der Gewinnung der Kaffeebohnen eigentlich als „Abfallprodukt“ übrig.

Cascara: Vom Traditions- zum Trendgetränk

In seiner klassischsten Form wird diese wie ein Tee mit heißem Wasser aufgegossen und je nach Region mit verschiedenen Zutaten kombiniert. So trinkt man im Jemen bereits seit Jahrhunderten „Quishar“ – einen Cascara-Tee, der mit Zimt, Ingwer, Kardamom, Milch und Zucker verfeinert wird. Auch in Mittel- und Südamerika ist der Kaffee-Tee-Hybrid seit langem bekannt.

Seit Anfang des Jahres darf Cascara auch in der EU als fertiges Aufgussgetränk oder in getrockneter Form verkauft werden. Viele Barista schwärmen von den fruchtig-herben Geschmacksnuancen des neu zugelassenen Getränks. Wer es selbst ausprobieren möchte, sollte bevorzugt Produkte aus fairem Handel und Bio-Anbau wählen, rät Andrea Danitschek, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale. So können Kaffeebauern mit dem einstigen Nebenprodukt eine zusätzliche Einnahmequelle generieren.

Cascara-Aufguss schmeckt ähnlich wie Früchtetee

Wie die Kaffeebohne enthält auch die Pulpe Koffein. Obwohl ein Cascara-Aufguss geschmacklich eher einem Früchtetee, als einem bitteren Espresso ähnelt, sollte der Koffeingehalt nicht unterschätzt werden. „In einem Glas Cascara steckt sechs- bis achtmal mehr Koffein als in einer Tasse Kaffee, ist also ein echter Wachmacher“, zitiert das Manager Magazin einen Café-Betreiber.

Verzehrfertige Cascara-Drinks müssen – ähnlich wie die vergleichbar aufputschenden Energy Drinks – sogar einen Warnhinweis tragen, vorausgesetzt sie enthalten mehr als 150 Milligramm Koffein pro Liter. Dann sind solche Cascara-Getränke insbesondere für Kinder, Schwangere und Stillende ungeeignet.