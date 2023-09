Nach dem Ausfall zahlreicher Fernverkehrszüge wegen Bränden an Kabelschächten gehen die Ermittler von einem politischen Motiv aus. Das teilte die Polizei am Freitag in Hamburg mit. Aufgrund der Schäden kommt es im Norden des Landes am Freitag zu etlichen Verspätungen und Zugausfällen.



Betroffen davon ist auch die Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Das teilte die Deutsche Bahn am Freitagvormittag mit. Die Behebung der Störung kann laut Bahn bis zum Abend dauern.

Betroffen sind folgende Verbindungen im Fernverkehr: ICE-/IC-/EC-Züge Hamburg – Berlin – Erfurt – Süddeutschland fallen zwischen Hamburg und Berlin aus.

ICE-/IC-Züge zwischen Hamburg – Rostock – Stralsund (– Ostseebad Binz) fallen zwischen Hamburg und Rostock / Stralsund / Ostseebad Binz aus.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Deutsche Bahn empfiehlt, zwischen Hamburg und Berlin die Fernzüge mit Umstieg in Hannover zu nutzen. Außerdem verkehren zwischen Hamburg und Berlin einzelne ICE-Züge ohne Zwischenhalt. Diese Züge fahren über eine Umleitungsstrecke, eine Reisezeitverlängerung von etwa 30 bis 60 Minuten ist demnach zu erwarten. Bei diesen Zügen sei eine starke Auslastung zu erwarten.

Hamburg: Brände in Kabelschächten Grund für Beeinträchtigung

Ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr berichtete dem Focus, dass es zuvor in der Nacht in mehreren Stadtteilen zu Bränden in Kabelschächten gekommen sei. Dabei seien Versorgungsleitungen für Signal- und Kommunikationstechnik betroffen gewesen. Auch der Stadtverkehr in Hamburg sei nach Angaben der Bahn aufgrund der Schäden beeinträchtigt.

Bereits am Donnerstag hatte eine beschädigte Oberleitung den Zugverkehr am in München stundenlang weitgehend lahmgelegt. Erst am Abend konnten die ersten Gleise wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Baggerfahrer bei Tiefbauarbeiten an einer S-Bahn-Haltestelle eine Oberleitung abgerissen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen gegen den 25-Jährigen ein.