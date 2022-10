Wegen der gewaltsamen Niederschlagung regierungskritischer Proteste im Iran will der Berliner Senat bis auf weiteres keine Asylbewerber dorthin abschieben. Dies teilte die Senatsverwaltung für Inneres, Digitales und Sport mit.

Abschiebungen in das Land von Berlin aus seien ohnehin sehr selten: 2020, 2021 und 2022 gab es keine, teilte die Senatsinnenverwaltung am Montag mit. In Berlin lebten Stand August 668 ausreisepflichtige Iraner, davon hätten 658 eine Duldung. Ausnahmen von der Aussetzung möglicher Abschiebungen sollen für schwere Straftäter gelten.

Auch NRW setzt Abschiebungen in den Iran aus

Die flüchtlingspolitischen Sprecher der Fraktionen der SPD, Linken und Grünen teilten am Montagabend gemeinsam mit, die Entscheidung sei „richtig und notwendig“. Menschen, die dem autokratischen Regime kritisch gegenüber stünden, müssten im Falle einer Rückkehr mit einer sofortigen Verhaftung rechnen. „Wer fliehen musste, muss und kann hier Schutz und Aufnahme finden. Berlin ist und bleibt sicherer Hafen.“

Zuvor setzten bereits weitere Bundesländer die Abschiebungen in das Land aus. Darunter auch Nordrhein-Westfalen. „Die derzeitigen Demonstrationen im Iran und das harte Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte führen uns deutlich vor Augen, wie dramatisch die aktuelle Menschenrechtslage im Iran ist“, so die Integrations- und Flüchtlingsministerin, Josefine Paul (Grüne). Auch Bayern will die Abschiebungen in den Iran vorerst aussetzen.

Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September kommt es im Iran zu landesweiten Protesten gegen das Regime. Demonstranten werfen der Moralpolizei vor, die junge Frau wegen ihres angeblich „unislamischen Outfits“ getötet zu haben.