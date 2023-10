Hamas-Drohung gegen Juden: Wie sicher ist Deutschland?

Angesichts der Lage in Nahost und der Drohung der Hamas befürchtet das Innenministerium eine weitere Eskalation der Lage – auch in Deutschland.

Die Neue Synogoge in Berlin: Wegen der Drohung der Hamas werden am Freitag die Sicherheitsvorkehrungen vor allen jüdischen Einrichtungen in Deutschland erhöht. Zuma Wire/imago