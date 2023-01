Madonna kommt nach Berlin. Gleich zweimal hintereinander tritt sie in der Mercedes-Benz-Arena auf. So kommen Sie noch an Tickets.

Wegen hoher Nachfrage: Madonna kündigt zusätzliches Konzert in Berlin an

Weltstar Madonna kommt nach Berlin. Am 28. November tritt die 64-Jährige in der Mercedes-Benz-Arena auf. Da die Tickets für das erste Konzert sofort ausverkauft waren, kündigt sie jetzt ein Zusatzkonzert an: einen Tag später, ebenfalls in der Mercedes-Benz-Arena.

Auch in Köln wird Madonna ein Zusatzkonzert geben. Neben dem geplanten Konzert in der Lanxess Arena am 15. November wird es am nächsten Tag ein zweites am selben Ort geben. Wie der Veranstalter mitteilt, beginnt der allgemeine Ticketverkauf für Berlin und Köln am Mittwoch, 25. Januar, unter madonna.com/tour.