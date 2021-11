Über Diabetes

In Deutschland nimmt der Anteil der Diabetiker zu. Während 2014 rund 6,89 Millionen Menschen, also 8,48 Prozent der Bevölkerung, die Zuckerkrankheit hatten, waren es Angaben der Barmer-Krankenkasse zufolge im vergangenen Jahr bereits 7,66 Millionen Betroffene.



Typ-1-Diabetes ist vergleichsweise selten. Bei der Autoimmunerkrankung ist die Bauchspeicheldrüse nicht in der Lage, Insulin zu produzieren. Meist bricht die Krankheit im Kindes- oder Jugendalter aus.



Beim Diabetes Typ 2, der weitaus häufigeren Erkrankungsform, sinkt vor allem die Wirksamkeit von Insulin an den Körperzellen mit den Jahren ab. Viele Erkrankte produzierten auch immer weniger Insulin. Besonders häufig trifft die Krankheit Ältere und Menschen mit Übergewicht.



Informationen für Erkrankte Die Diabetes Selbsthilfe hat auf ihrer Webseite Kliniken, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen für Betroffene aufgeführt.