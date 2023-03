Wegen Putin-Freund: Gericht in Zürich verurteilt vier Gazprom-Banker

Es ist brisant und geht um nicht weniger als 50 Millionen Schweizer Franken. Vier Banker der russischen Gazprombank, einer mit Schweizer Pass und drei mit russischem Pass, sollen in der Schweiz ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben. Das Bezirksgericht Zürich hat alle vier Beschuldigten zu Geldstrafen auf Bewährung verurteilt. Zuvor hat die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten für jeden Beschuldigten gefordert.

Auch wenn es keine horrenden Geldsummen für die Branche sind, so war das Interesse an dem Prozess in der Banken- und Finanzstadt enorm. Denn das Verfahren drehte sich um zwei Konten, die von 2014 bis 2016 bei der Bank bestanden und deren wirtschaftlich Berechtigter ein gewisser Sergei Roldugin war. Der russische Musiker und Cellist soll nicht nur ein enger Freund Wladimir Putins, sondern auch noch der Patenonkel von seiner Tochter sein.

Solche Verbindungen in den Kreml weckten bei den Ermittlern in der Schweiz einen Anfangsverdacht. So hätten die Angeklagten Bankiers es unterlassen, genau zu prüfen, ob das Geld wirklich Roldugin gehört habe. In dem Prozess ging es unter vorgehaltener Hand jedoch um etwas fundamentales: Das Verhältnis des Schweizer Staates und seinem Ruf als Zufluchtsort für reiche, russische Individuen. Gegen das Urteil können die Banker beim Obergericht des Kantons Zürich Berufung einlegen.