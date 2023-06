Wegen Russland-Ukraine-Krieg: Museum gibt sich neuen Namen

Das Hermitage-Museum in Amsterdam möchte nichts mehr mit seinem russischen Muttermuseum in Sankt Petersburg zu tun haben. Der neue Name ist auch Teil einer neuen Agenda.

Schon kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 hat das Hermitage-Museum in Amsterdam die Verbindungen zum „Mutterschiff“, zur Eremitage im russischen Sankt Petersburg, einem der bedeutendsten Kunstmuseen der Welt, gekappt. Kein leichtes Unterfangen, denn die Hermitage in Amsterdam besitzt keine eigene Sammlung, das Konzept basierte auf Leihgaben aus Sankt Petersburg.

Daran soll sich nun einiges ändern: Wie die Museumsdirektorin Annabelle Birnie am Montag offiziell verkündete, soll der Name der Amsterdamer Hermitage mit Wirkung zum 1. September 2023 geändert werden. H’Art Museum wird es dann heißen. Und auch künstlerisch will man sich weiter von Sankt Petersburg emanzipieren, mithilfe dreier internationaler Partner: des British Museum in London, des Centre Pompidou in Paris und des Smithsonian American Art Museum in Washington D.C.

Bereits nach dem Bruch mit Sankt Petersburg 2022 haben niederländische Museen ausgeholfen, mit erstklassigen Leihgaben: Rembrandt, Vermeer und Van Gogh etwa. Doch die Kooperation mit dem Centre Pompidou eröffnet ab 2024 noch ganz andere Möglichkeiten: Denn das Centre Pompidou wird nächstes Jahr für umfangreiche Umbauarbeiten geschlossen. Für diese Zeit können in großem Maßstab Werke nach Amsterdam verliehen werden. Der Vertrag gilt für fünf Jahre.

Ob man also demnächst sagt, „Ich fahre nach Amsterdam, um ins Centre Pompidou zu gehen“? Ganz so wird es auch nicht sein, denn 2024 fokussiert man sich im H’Art Museum Amsterdam erst mal auf Centre-Pompidou-Leihgaben des russischen Malers Wassily Kandinsky. Vermutlich auch ein Signal, dass man mit der russischen Kultur an sich nicht bricht, sondern nur mit der gegenwärtigen Regierung.