Beim Versuch ein Selfie am Krater des Vesuvs unweit der süditalienischen Stadt Neapel zu machen, ist am Samstag ein US-amerikanischer Tourist dort hinein gestürzt. Zuvor hat er Absperrungen missachtet und sich der gefährlichen Stelle genähert, berichtet der Spiegel unter Berufung auf lokale Medien.

Der 23-Jährige wanderte mit drei weiteren Familienmitgliedern auf den Vulkan. Sie begingen einen abgesperrten Pfad und näherten sich dem Kraterrand. Der Mann versuchte dort schließlich, ein Selfie zu machen. Dabei fiel ihm sein Handy aus der Hand und hinein in den Krater. Als er versuchte es wiederzubekommen, rutschte er ab.

Anschließend retteten ihn Tourguides aus dem Krater heraus. Zudem sollen Hubschrauber der Bergwacht sowie Polizei im Einsatz gewesen sein. Der Mann trug leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden an Armen und am Rücken davon.

Doch der Vorfall wird auch juristische Folgen haben: Die Familie muss sich nun wegen unerlaubten Landübertritts verantworten. Berichten zufolge sollen sie ohne gültige Eintrittskarten das Gelände betreten haben.