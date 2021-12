Berlin - Aufgrund der Sturmwarnung wegen Tief „Daniel“ bleiben der Christmas Garden Berlin und Weihnachten im Tierpark am Mittwoch für Besucher geschlossen. „Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter steht an erster Stelle“, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit.

Über das weitere Vorgehen werden die Besucher kurzfristig informiert.