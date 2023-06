In Russland hat der Föderale Dienst für die Überwachung von Kommunikation, Informationstechnologie und Massenmedien (Roskomnadsor) den Zugang zu mehreren Medien-Websites eingeschränkt, die mit dem Gründer der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, in Verbindung stehen. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax.



Betroffen sind bisher die Websites von RIA Federal News Agency (RIA FAN), Politika Segodnya, Economy Today, Nevskiye Novosti und People's News.

Anfang dieser Woche soll Prigoschin, der am Wochenende einen Meutereiversuch unternommen hatte, nach Belarus geflogen sein, nachdem er sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge in Verhandlungen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko darauf geeinigt hatte, dass das vom russischen Geheimdienst FSB eingeleitete Strafverfahren gegen ihn eingestellt wird, wenn er Russland verlässt. Mögliche weitere Punkte der Vereinbarung sind nicht bekannt. Das Strafverfahren soll in der Folge eingestellt worden sein.



Die unabhängige russische Online-Nachrichten-Website Fontanka veröffentlichte am Donnerstagabend in St. Petersburg aufgenommene Fotos, auf denen ein Mann zu sehen ist, der Prigoschin sehr ähnlich sieht. Der Bericht enthält weitere entscheidende Details, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es sich tatsächlich um den Wagner-Chef handelt. In St. Petersburg befindet sich die Zentrale der Wagner-Gruppe. Es wird gemutmaßt, dass es Prigoschin erlaubt worden sein könnte, kurzzeitig dorthin zurückzukehren.