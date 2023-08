In Polen sind zwei russische Staatsbürger wegen der mutmaßlichen Verbreitung von „Propagandamaterial der Wagner-Gruppe“ in Warschau und Krakau festgenommen worden. Beide würden der Spionage beschuldigt, teilte Innenminister Mariusz Kaminski am Montag im vormals Twitter genannten Onlinedienst X mit. Nähere Angaben zu den Festgenommenen machte er zunächst nicht.

Polnische Medien hatten in der vergangenen Wochen über das Auftauchen von Aufklebern mit dem Wagner-Logo berichtet. Sie sollen mit den englischen Worten „We are here – join us“ (Wir sind hier – schließen Sie sich uns an) und QR-Codes bedruckt gewesen sein, die auf eine russische Website über die Söldnertruppe weiterleiteten.

Polen warnt vor Provokationen durch Wagner-Söldner im Nachbarland

Nach Angaben der Tageszeitung Gazeta Wyborcza informierten Bewohner in Krakau und Warschau die Polizei über die Sticker. Das Innenministerium gab nicht an, ob die Festnahmen im Zusammenhang mit der Verteilung der Aufkleber erfolgten.

Polen hatte kürzlich vor möglichen Provokationen durch die Wagner-Gruppe gewarnt, die derzeit im Nachbarland Belarus stationiert ist. Warschau kündigte an, als Reaktion die Truppenstärke an der Grenze zwischen beiden Ländern zu erhöhen.