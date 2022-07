Am Montagmorgen enttarnte sich ein mutmaßlicher Drogenhändler durch ein Missgeschick. Weil er in seinem Hotelzimmer in der Leipziger Straße eine Zigarette rauchen wollte, wollte er den Rauchmelder „manipulieren“, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte. Das klappte allerdings nicht. Stattdessen löste er beim Rauchen die Sprinkleranlage aus.

Nach bisherigen Aussagen von Mitarbeitenden sei das gegen 7.30 Uhr geschehen. Das Hotelzimmer sei durch das Wasser stark beschädigt worden. Der Hotelmanager habe die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 seien dann auf den 23-Jährigen getroffen, der bei seiner Festnahme Widerstand leistete und die beiden Polizisten leicht verletzt haben soll. Beide konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Bei der Begehung des Hotelzimmers hätten die Einsatzkräfte in einem Koffer „über 140 Tütchen Cannabis“ sowie ein „verbotenes Messer“ festgestellt und beschlagnahmt. Der Festgenommene sei der Kriminalpolizei übergeben worden.