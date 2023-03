Weggeworfen und verscharrt: Trauerfeier für Knochenfunde Mehrere Tausend menschliche Knochenfragmente sind am Donnerstag auf dem Waldfriedhof Dahlem in Berlin bestattet worden. Die Menschen wurden Opfer von Verbrec... von Mona Wenisch , dpa

Günter Ziegler (r), Präsident der Freien Universität Berlin, gedenkt der Opfer. Monika Skolimowska/dpa

Berlin -Es sind fünf unscheinbare Holzkisten, die von den Männern am Donnerstag auf dem Waldfriedhof Dahlem in Berlin in den Boden gelassen werden. Doch in den Gebeinekisten befinden sich etwa 16.000 menschliche Knochenfragmente - und ein schweres geschichtliches Erbe.