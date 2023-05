Wegner zu Angriff in Neukölln: „unfassbare Tat“

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ist nach der Messerattacke an einer Schule in Neukölln eigenen Angaben zufolge mit der Polizei im Kontakt....

Polizisten stehen vor einer Schule in Neukölln. Zwei Schulkinder sind am Mittwoch in einer Schule in Berlin-Neukölln vermutlich von einem Mann verletzt worden. Michael Kappeler/dpa