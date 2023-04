TikTok-Verbot für Soldaten - dies fordert Wehrbeauftragte Högl auch für das Privathandy

Auf den Diensthandys der Bundeswehr ist TikTok schon verboten. Für den Umgang mit Facebook und Co. gibt es klare Regeln. Jetzt will Högl das Verbot ausweiten.

Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) will Bundeswehrsoldaten die Nutzung der Social-Media-App TikTok auch auf den privaten Handys verbieten. Auf den Diensttelefonen ist TikTok schon länger untersagt. Weil Geheimdienste anderer Länder auf die umstrittene App aus China zugreifen könnten, will Högel das Verbot nun ausweiten. Der Funke Mediengruppe sagte sie: „Ich bin dafür, in solchen Fragen restriktiv zu sein. Soldatinnen und Soldaten haben eine besondere Verantwortung.“

Die App-Nutzung durch Angehörige der Bundeswehr sei „ein sehr wichtiges und sensibles Thema“. Gefragt nach möglichen Bedenken hinsichtlich der privaten Nutzung von TikTok verweist das Verteidigungsministerium auf die Social-Media-Guidelines für Soldaten aus dem Jahr 2019, die einen „sicheren Umgang mit Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und Co.“ gewährleisten sollen. „Posten und veröffentlichen Sie keine Inhalte, die die militärische Sicherheit gefährden oder Sie und andere in Gefahr bringen könnten“, heißt darin.

TikTok-Verbot bei der Bundeswehr: Högl will klare Regeln

Betont wird in diesen Guidelines auch das geltende Film- und Fotografieverbot. Schon Autokennzeichen sowie Orts-oder Zeitangaben auf Bildern könnten von gegnerischen Geheimdiensten abgefangen und genutzt werden. Gewarnt wird auch davor, die Ortungsdienste auf den Geräten einzuschalten. So könnten Geheimdienste Standorte der Bundeswehr herausfinden.

„Die Soldatinnen und Soldaten brauchen ganz klare Regeln vom Verteidigungsministerium, wie sie mit sozialen Medien und auch TikTok umgehen sollen“, sagte die Wehrbeauftragte. Högl erklärte der Funke Mediengruppe weiter: „Viele in der Truppe wissen gar nicht, was erlaubt ist. Also braucht es eindeutige Regeln, die den Angehörigen der Bundeswehr gut kommuniziert werden.“