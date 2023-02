Weiberfastnacht wieder ohne Corona-Auflagen Alaaf, Helau! Befreit von Corona-Regeln steuern Karnevalisten auf den Höhepunkt der „fünften Jahreszeit“ zu. In Köln sind 2000 Polizisten unterwegs. dpa

Verkleidete Frauen warten vor dem Düsseldorfer Rathaus, um es um 11.11 Uhr zu stürmen. Christoph Reichwein/dpa

Köln -In den Karnevalshochburgen hat am Donnerstagvormittag der Straßenkarneval begonnen. Pünktlich um 11 Uhr 11 nahm das närrische Treiben seinen Lauf. In Köln ließ das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau die Jecken los.