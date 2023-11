Der Bezirk Neukölln hat zum ersten Mal seit November 2021 sein Vorkaufsrecht ausgeübt. Das teilte das Bezirksamt am Mittwoch mit. Bei dem Objekt in der Weichselstraße 52 handelt es sich um ein Haus mit 21 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Es soll der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land übertragen werden. Laut Bezirksamt haben weder Verkäufer noch Käufer gegen die Entscheidung Widerspruch eingelegt, damit ist die Ausübung des Vorkaufsrechts rechtskräftig.

Bis zum Jahr 2021 war es in sozialen Schutzgebieten in Berlin üblich, das sogenannte Vorkaufsrecht anzuwenden und zum Verkauf stehende Häuser bevorzugt an kommunale Gesellschaften zu übertragen. So sollten Mieter vor zu starken Mieterhöhungen geschützt werden.

Vorkaufsrecht nur noch bei Immobilien mit baulichen Mängeln

Im November 2021 erklärte das Bundesverwaltungsgericht diese Praxis jedoch für unrechtmäßig. Es hatte geurteilt, die Annahme, dass der andere Käufer Mieter mutmaßlich verdrängen könnte, sei keine ausreichende Grundlage für das Vorkaufsrecht. Seitdem kann das Vorkaufsrecht nur noch in Fällen angewendet werden, in denen das Gebäude starke bauliche Mängel hat oder überwiegend leersteht.

Das Bezirksamt Neukölln entwickelte laut eigener Angabe in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ein Konzept für die Ausübung des Vorkaufsrechts bei sogenannten Problemimmobilien.

Jochen Biedermann, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, sagt dazu: „Ich freue mich sehr, dass das Vorkaufsrecht für die Weichselstraße 52 nun in trockenen Tüchern ist und nicht rechtlich angegriffen wird. Das zeigt, dass wir die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts überzeugend umgesetzt haben. Gleichzeitig verdeutlicht das Verfahren, wie notwendig eine Reform des Vorkaufsrechts auf Bundesebene ist.“ (mit dpa)