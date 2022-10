Der Weihnachtsbaum für das Brandenburger Tor in Berlin wird auch in diesem Jahr aus Thüringen kommen. Es sei bereits das achte Mal hintereinander, dass der „meistfotografierte Weihnachtsbaum Deutschlands“ aus dem Freistaat geliefert werde, teilte die Landesanstalt Thüringenforst am Freitag in Erfurt mit. Ab dem 1. Advent solle der Baum mit 30.000 Lichtern für weihnachtliche Stimmung sorgen.