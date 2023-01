Die schlimmsten Geschenke zu Weihnachten: Gutscheine, Feinkost, Deko

Keine Freude zu Weihnachten – zumindest nicht in Form von Geschenken. Mehr als jeder zweite junge Erwachsene ist enttäuscht von seinem Präsent.

Einlösen oder weiterschenken: Wer lauter Gutscheine zu Weihnachten bekommt, kann sich den Geldwert in der Regel nicht auszahlen lassen.

Einlösen oder weiterschenken: Wer lauter Gutscheine zu Weihnachten bekommt, kann sich den Geldwert in der Regel nicht auszahlen lassen. dpa/Sven Pförtner

Frust an Weihnachten: Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag von Ebay-Kleinanzeigen enttäuschten die Weihnachtsgeschenke im vergangenen Jahr besonders viele. So gaben 39 Prozent der Befragten an, mit ihren Geschenken nicht zufrieden zu sein.

Diese Weihnachtsgeschenke sorgten für besonders viel Frust

Die Rangliste der unbeliebstesten Geschenke führen Süßigkeiten und Feinkostartikel an. Fast jeder Dritte hätte gern darauf verzichtet. Aber auch Geschenkgutscheine (18 Prozent), Pflege- und Kosmetikprodukte (18 Prozent), Kleidungsstücke (16 Prozent) und Dekoartikel (14 Prozent) sorgten laut der Umfrage für Frust unterm Weihnachtsbaum.

Während bei den über 55-Jährigen knapp jeder Vierte unzufrieden war, war es bei den 18- bis 24-Jährigen laut der Umfrage mehr als jeder Zweite (58 Prozent).

Weihnachtsgeschenke: Eltern schenken die schlimmsten Geschenke

Die meisten ungeliebten Geschenke kamen demnach von den Eltern, gefolgt von den Partnern und entfernten Verwandten. Für die Umfrage befragte YouGov zwischen dem 27. und dem 28. Dezember insgesamt 2038 Menschen.