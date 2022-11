Berlin entlässt rund 160 Häftlinge vorzeitig aus dem Gefängnis Die frühzeitige Entlassung von Häftlingen vor den Feiertagen hat fast Tradition. Die Weihnachtsamnestie ist aber nicht unumstritten. dpa

Die JVA-Plötzensee: Hier erfüllen 71 Männer die Bedingungen für die frühzeitige Entlassung. dpa/Paul Zinken

Berlin -Rund sechs Wochen vor Heiligabend sind in Berlin bereits mehr als 160 Straftäter dank der sogenannten Weihnachtsamnestie vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Das teilte die Senatsjustizverwaltung auf Anfrage mit, sie spricht von einem Sammelgnadenerweis. Die meisten Gefangenen haben demnach zuvor in der Vollzugsanstalt Plötzensee eingesessen. Dort erfüllten laut Justizbehörde 71 Männer die Bedingungen für die frühzeitige Entlassung, in der JVA Heidering waren es 34. Neben dem Verhalten der Häftlinge war dafür ausschlaggebend, dass diese ohnehin zwischen Ende Oktober und Anfang Januar 2023 freigekommen wären.