Weihnachtsbaby Laura Marie hatte es plötzlich ganz eilig Das Team im Kreißsaal des Cottbuser Carl-Thiem-Klinikums (CTK) musste diesmal ein wenig auf das Weihnachtsbaby warten - aber dann ging plötzlich alles ganz s... dpa

Cottbus -Das Team im Kreißsaal des Cottbuser Carl-Thiem-Klinikums (CTK) musste diesmal ein wenig auf das Weihnachtsbaby warten - aber dann ging plötzlich alles ganz schnell. Um 6.40 Uhr hätten die Eltern am 2. Weihnachtsfeiertag an der Tür des Kreißsaals geklingelt und um 7.00 Uhr habe Laura Marie bereits ihren ersten Schrei abgegeben, berichtete CTK-Sprecherin Anja Kabisch am Montag. Die Kleine wiegt 3300 Gramm und ist 51 Zentimeter groß.