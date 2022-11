Weihnachtsbasar der Justiz: Viele Azubis arbeiten in Haft Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie haben die Werkstätten der brandenburgischen Justizvollzugsanstalten (JvA) wieder zum Weihnachtsbasar in der ... dpa

Potsdam -Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie haben die Werkstätten der brandenburgischen Justizvollzugsanstalten (JvA) wieder zum Weihnachtsbasar in der Potsdamer Staatskanzlei eingeladen. Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) wies zur Eröffnung des Basars am Freitag darauf hin, dass in den Gefängnissen des Landes Ausbildungen in zahlreichen Handwerksberufen wie Maurer, Tischler oder Gärtner angeboten würden.