Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York angekommen Für die New Yorker ist es eine wichtige Tradition: Vor dem Rockefeller Center wird wie jedes Jahr ein Weihnachtsbaum leuchten. nun ist das gute Stück angelie... dpa

Die Fichte aus Queensbury wird mit einem Kran auf der Rockefeller Plaza aufgerichtet. Diane Bondareff/FR81453 AP/dpa

New York -New York startet in die Weihnachtssaison: Vor dem Rockefeller Center ist am Samstag (Ortszeit) der berühmte Weihnachtsbaum aufgestellt worden. In diesem Jahr handele es sich dabei um eine rund 90 Jahre alte und 25 Meter hohe Fichte, aus dem Norden des Bundesstaates New York, wie die Betreiber des Rockefeller Centers mitteilten.