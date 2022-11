Weihnachtsbaum an Gedächtniskirche aufgestellt Tunnel zu niedrig, Baum zu hoch: Der Transport des Weihnachstbaumes zur Gedächtsniskirche birgt Probleme. Dann wird der Baum tiefergelegt, und es klappt. dpa

Berlin -Nach einer Panne beim ersten Transportversuch ist am Mittwoch der Weihnachtsbaum an der Berliner Gedächtniskirche aufgestellt worden. Die 22 Meter hohe Tanne wurde am Vormittag aufgerichtet. Wie eine Sprecherin mitteilte, kam der Baum gegen 1.00 Uhr in der Nacht an.