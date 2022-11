Weihnachtsbaum fürs Kanzleramt wird in Neuzelle gefällt Der Weihnachtsbaum fürs Kanzleramt in Berlin wird an diesem Freitag um 9.30 Uhr im brandenburgischen Neuzelle gefällt. Die etwa 15 Meter große Fichte soll da... dpa

Neuzelle -Der Weihnachtsbaum fürs Kanzleramt in Berlin wird an diesem Freitag um 9.30 Uhr im brandenburgischen Neuzelle gefällt. Die etwa 15 Meter große Fichte soll dann auf einen Holztransporter verladen werden. Geplant ist laut Waldbesitzerverband, den Baum am Samstagmorgen im Ehrenhof des Kanzleramts per Kran aufzustellen. Die Fichte kommt aus dem rund 9100 Hektar großen Wald der Stiftung Stift Neuzelle. Im vergangenen Jahr stammte der Weihnachtsbaum - eine Tanne - aus Thüringen.