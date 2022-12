50 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr rückten am Sonntagabend zu einem Wohnhaus in Halensee aus. Dort brannte lichterloh ein Weihnachtsbaum.

Weihnachtsbaum in Flammen ausgebrochen: Feuerwehreinsatz in Berlin-Halensee

In Berlin-Halensee ist am ersten Weihnachtsfeiertag ein Weihnachtsbaum in Flammen aufgegangen. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der Berliner Zeitung. Demnach brannte es in einer Wohnung im 4. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Georg-Straße. Zwei Bewohner verletzten sich offenbar bei dem Versuch, das Feuer am Baum zu löschen und mussten ärztlich versorgt werden.

Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers am Abend mit 50 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand am Baum schnell löschen. Insgesamt vier Personen seien vom Rettungsdienst betreut worden. Die Polizei ermittele nun zu dem Vorfall.