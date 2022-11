Weihnachtshaus in Großröhrsdorf leuchtet wieder Weihnachtsmann, Schneemann und eine Märchenwelt: In Großröhrsdorf am Rande der Oberlausitz hat Rüdiger Browatzke auch in diesem Jahr wieder sein Weihnachtsha... dpa

Blick auf das geschmückte und beleuchtete Grundstück von Rüdiger Browatzke. Sebastian Willnow/dpa

Großröhrsdorf -Weihnachtsmann, Schneemann und eine Märchenwelt: In Großröhrsdorf am Rande der Oberlausitz hat Rüdiger Browatzke auch in diesem Jahr wieder sein Weihnachtshaus eröffnet. Seit mehr als 20 Jahren schmückt der 67-Jährige Haus und Garten festlich und lässt unzählige Lichter leuchten. „Mittlerweile sind acht Märchen entstanden, alle in Eigenbau“, erzählte Browatzke. Er fertige die Figuren an, seine Frau und andere Verwandte würden beim Bemalen helfen.