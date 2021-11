Berlin - Unter besonderen Corona-Bedingungen eröffnen am Montag mehrere große Weihnachtsmärkte in Berlin. Für Besucher und Besucherinnen gilt entweder durchgängig Maskenpflicht, etwa an der Gedächtniskirche. Oder es gilt die 2G-Regel, die Besucher müssen also geimpft oder genesen sein, zum Beispiel auf dem Gendarmenmarkt, am Roten Rathaus und in der Zitadelle Spandau. Dort wird an den Zugängen der Impf- oder Genesenennachweis kontrolliert. Auch der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz öffnen wieder – mit strenger Maskenpflicht.

Einige Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, darunter die beliebten Märkte vor dem Schloss Charlottenburg und in Rixdorf in Neukölln. Die anderen Veranstalter hoffen, dass die Corona-Regeln nicht noch weiter verschärft werden. Im vergangenen Jahr waren alle Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie kurzfristig ausgefallen.