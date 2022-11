Weihnachtsmann sucht Fachkräfte: Trend Videotelefonie? Nach zwei schwierigen Jahren wegen der Corona-Pandemie gibt es wieder viel Nachfrage nach Bescherungen für Kinder mit dem Weihnachtsmann. Doch inzwischen rum... dpa

Potsdam/Cottbus/Zeuthen -Zwei Jahre lang war coronabedingt die weihnachtliche Bescherung durch den Weihnachtsmann zu Hause nur sehr eingeschränkt möglich. Nun verbuchen einige Agenturen in Brandenburg schon wieder hohe Nachfrage von Familien mit kleinen Kindern. Doch es fehlt inzwischen auch in der Bescherungs-Branche geeignetes Personal. „Wir hatten früher einen festen Stamm an älteren, alleinstehenden Männern, die sonst Weihnachten alleine zu Hause verbringen mussten und sich lieber an strahlenden Kinderaugen erfreuten“, berichtet Ronny Schröter, Geschäftsführer des Büros Cottbuser Weihnachtsmann. „Doch solchen Akteure sind inzwischen schwieriger zu finden.“