Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz: Baum ist zu groß für den Transport

Der Transport des Weihnachtsbaums für den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg hat sich verzögert. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg mitteilte, ist die 22 Meter hohe Tanne zu groß für die Durchfahrt eines Tunnels auf der Strecke von Bohnsdorf bis nach Charlottenburg.

Weihnachtsmarkt eröffnet am 21. November

Die 30 Jahre alte Colorado-Tanne stammt aus einem Garten des Schaustellerverbands in der Nähe von Schönefeld. Eigentlich sollte sie gegen 10 Uhr auf dem Breitscheidplatz aufgestellt werden, doch die Polizei untersagte den Transport mit der Begründung, die Fracht sei zu groß.

Eine Tischlereifirma soll den Baum nun neu verpacken, damit bei der Fahrt keine Äste abbrechen. Möglicherweise kann die Fahrt nach Charlottenburg erst um 22 Uhr starten, um den Berufsverkehr nicht zu behindern. Ob die Lieferung heute tatsächlich noch möglich ist, sei laut dem Bericht unklar.

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz soll in knapp zwei Wochen am 21. November eröffnet werden. Vergangenes Wochenende eröffneten bereits der Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ auf der Frankfurter Allee in Lichtenberg und die „Winterwelt“ am Potsdamer Platz. Auch der „Glühwald“ am Mercedes-Platz öffnete am Samstag für Besucher.