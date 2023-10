Rund zwei Monate vor Weihnachten können Berliner und ihre Besucher am Potsdamer Platz schon jetzt in winterliche Stimmung kommen, denn diesen Samstag eröffnet dort die „Winterwelt“. Dazu gehört auch eine Rodelbahn, auf der man aus zwölf Metern Höhe auf Gummireifen in die Tiefe sausen kann. Die 70 Meter lange Rodelbahn ist bei Gästen auch wegen ihres Ausblicks auf das Brandenburger Tor beliebt. Dazu gibt es kulinarische Angebote, wie die Veranstalter mitteilten. Wer jetzt schon Appetit auf Lebkuchen hat, wird dort fündig.

Die Winterwelt am Potsdamer Platz ist bis zum 1. Januar 2024 geöffnet. Zusätzlich gibt es an der alten Potsdamer Straße ab dem 27. November bis zum 26. Dezember einen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ständen. Dort können weihnachtliche Snacks, handgemachte Geschenke und Weihnachtsschmuck gekauft werden. Als besonderes Highlight gelten die Eisstockbahn und eine große Erzgebirgspyramide.