Weihnachtsmärkte: „Wir können nicht noch mehr sparen" Glühwein, Christstollen und Weihnachtskitsch - in Berlin startet in diesen Tagen die Weihnachtsmarktsaison. Die Energiekrise macht sich allerdings auch dort ...

Berlin -Rund sieben Wochen vor Weihnachten beginnt in Berlin in diesen Tagen wieder die Weihnachtsmarktsaison. An diesem Freitag (14.00 Uhr) öffnet der Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ auf der Frankfurter Allee in Lichtenberg, am Samstag der „Glühwald“ am Mercedes-Platz in Friedrichshain. Vor rund einer Woche ist es bereits am Potsdamer Platz losgegangen mit dem „Winterwelt“-Markt, der vor allem für seine Rodelbahn mit Blick aufs Brandenburger Tor bekannt ist.