Weihnachtspostamt Himmelpfort öffnet am 15. November

Das Weihnachtspostamt im brandenburgischen Himmelpfort öffnet am 15. November wieder seine Tore. Vom kommenden Dienstag an werde der Weihnachtsmann zusammen mit 20 Helferinnen und Helfern wieder Kinderbriefe mit Wunschzetteln aus Deutschland und aller Welt beantworten, teilte die Deutsche Post am Dienstag in Berlin mit. An den Wochenenden bis Heiligabend würden Wunschzettel jeweils donnerstags bis sonntags persönlich am Fenster oder vor dem Postamt entgegengenommen.

Briefe an den Weihnachtsmann sollten bis zum dritten Advent in Himmelpfort eingehen, damit die Antwort rechtzeitig vor Heiligabend eintrifft, hieß es. Im vergangenen Jahr waren rund 300.000 Wunschzettel in Himmelpfort eingetroffen, davon etwa 15.000 aus dem Ausland, hieß es. Von den Kinderbriefen aus 58 Ländern kamen die meisten aus China, Polen und Russland.