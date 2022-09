In einer deutsch-englischen Kita in Berlin-Lichtenberg müssen Eltern einem Bild-Bericht zufolge offenbar bis zu 700 Euro Gebühren im Monat an einen Förderverein zahlen. Die Kita befinde sich in einem großen Haus mit Garten, es gibt laut Bericht einen eigenen Hausmeister und Koch.

Kinder, deren Eltern nicht zahlen könnten, würden separat in der Gruppe „die Maulwürfe“ betreut, heißt es. Die Zeitung veröffentlicht eine Nachricht aus einem Eltern-Chat, in dem die Regelung offenbar so mitgeteilt wurde.

Bericht: Probleme mit der Kita in Lichtenberg sind dem Senat bekannt

Die Kinder der „Maulwürfe“ sollen angeblich in einem Durchgangszimmer betreut werden, müssten ihr eigenes Essen mitbringen und hätten kein altersgerechtes Spielzeug. Betroffen sei auch ein schwerbehindertes Kind, welches nun zu Hause betreut werden müsste.

Dabei ist die Kita in Berlin für Eltern seit Jahren eigentlich gebührenfrei. Zusatzkosten dürfen nur für das Essen und Zusatzangebote erhoben werden. Die Obergrenze liegt bei 90 Euro im Monat, so die Vorgabe des Senats. Laut Bild-Bericht soll die teure Kita zu einem freien Träger gehören, der vom Senat unterstützt wird.

„Wir missbilligen das Vorgehen des Trägers. Dass ein Kind mit Behinderung aufgrund des Vorgehens des Trägers nicht mehr die Kita besuchen kann, ist keinesfalls hinnehmbar“, zitiert die Bild Staatssekretär Aziz Bozkurt aus der Berliner Bildungsverwaltung.