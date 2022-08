Ein kleiner Junge in den USA hat am vergangenen Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er keine Maske in der Vorschule tragen wollte. Daily Mail berichtet über einen Video-Clip, den offenbar der Vater des Jungen aufgenommen hat. Darin ist zu sehen, wie die Schuldirektorin Vater und Sohn schon am Eingang den Weg versperren will. Der Vierjährige schafft es zunächst jedoch zu entwischen. Er trägt keine Maske. Es war sein zweiter Tag an der Theuerkauf Elementary School.

Die Schulleiterin erklärt dem Vater, was es mit der Maskenpflicht an ihrer Schule auf sich habe. Es täte ihr leid, aber der Junge dürfe nur mit Maske das Gebäude betreten. So seien die Regeln. Der Junge hält ein Dokument in der Hand, das ihm die Schulleiterin gegeben hat als sie ihn schließlich aus dem Gebäude holte. „Was soll das bedeuten?“, fragt er.

Principal for @mvwschools called police on a four-year old for not wearing a mask.



The officer was cordial and understanding, but the child could not stay. The child has missed school most of this week.



There is no state or county school mask mandate where this school resides. pic.twitter.com/etfXFR11sJ — Reopen California Schools (@ReopenCASchools) August 18, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Schulleiterin droht: „Ich werde Sie vom Campus entfernen lassen, wenn Sie jetzt nicht gehen.“ Die Frau macht ihre Drohung nur kurze Zeit später wahr. Sie ruft die Polizei. Die führt Vater und Sohn schließlich vom Schulgelände. Einer der Polizisten erklärt gegenüber dem Vater des Vierjährigen, dass er lediglich da ist, um die geltenden Regeln durchzusetzen.

Das Video wurde inzwischen hundertfach in den sozialen Netzwerken geteilt. Am Tag nach dem Vorfall, änderte der zuständige Bezirk seine Richtlinien als Reaktion auf eine neue Richtlinie der US-Gesundheitsbehörde. Die Schüler an ihren neun Grundschulen und zwei Mittelschulen müssen jetzt keine Gesichtsmasken mehr tragen, so Daily Mail.