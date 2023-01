Weimarer Student wird Kapellmeister der Deutschen Oper in Berlin

Der Weimarer Student Friedrich Praetorius wird Kapellmeister und Assistent des Generalmusikdirektors an der Deutschen Oper Berlin. Der 26-Jährige studiert derzeit noch in der Dirigierklasse der Musikhochschule Franz-Liszt, teilte die Hochschule am Dienstag in Weimar mit. Im August 2024 werde er nach Berlin wechseln.

An der Deutschen Oper wird er demnach mit etwa 30 Produktionen pro Spielzeit einen Teil des laufenden Repertoires dirigieren. Für größere Produktionen wird er zudem Generalmusikdirektor Donald Runnicles sowie Gastdirigentinnen und -dirigenten als Assistent zur Seite stehen.

Praetorius nannte die Deutsche Oper eines der spannendsten und führenden Opernhäuser Europas. Ihn reize an seiner neuen Aufgabe, sein Repertoire um ein Vielfaches zu erweitern und mit namhaften Künstlerpersönlichkeiten in Berührung zu kommen.

Kapellmeister für Deutsche Oper: Praetorius leitet seit 2017 Sinfonieorchester

Der 1996 in Lutherstadt Wittenberg geborene Musikstudent erhielt als Mitglied des Leipziger Thomanerchores seine erste musikalische Ausbildung. An das 2015 begonnene Bachelorstudium Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik in Weimar schließt er derzeit ein Masterstudium an. Seit der Spielzeit 2022/23 ist Praetorius zweiter Kapellmeister am Deutschen Nationaltheater Weimar. Zudem leitet er seit 2017 das Wendland-Sinfonieorchester.

Die Deutsche Oper Berlin im Stadtteil Charlottenburg wurde 1912 gegründet. Nach vollständiger Zerstörung infolge eines Bombenangriffs im November 1943 wurde das Haus mit 1.865 Sitzplätzen in Form eines Neubaus an alter Stelle im Jahr 1961 neu eröffnet.