Weinlese in Berlin in vollem Gange: „Gutes Weinjahr“

Berlin -Die Weinlese-Saison ist in Berlin in vollem Gange. Einer der in der Hauptstadt geernteten Weine ist der ehemals als Kreuzberger Wein bekannte Tropfen, der voraussichtlich kommenden Samstag geerntet werden soll, wie Silja Jeschke, verantwortliche Mitarbeiterin des Straßen- und Grünflächenamts im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, am Mittwoch sagte. Sie erwartet eine Ernte von rund 250 bis 300 Kilogramm Trauben, hauptsächlich der Sorte Riesling. Die Ernte sollte ursprünglich bereits am Mittwoch beginnen - doch laut Winzer Hannes Lewerenz hatten sich nicht genug ehrenamtliche Helfer gefunden, weswegen der Termin verschoben wurde.

Ein guter Jahrgang für den Wein

„Es war ein schwieriges, aber auch gutes Weinjahr. Wir hatten viel Regen, keinen Frost und jetzt natürlich diesen wunderbaren Spätsommer, wo die Trauben die Möglichkeit haben, noch mal nachzureifen“, so Jeschke. Der als Landwein eingestufte Tropfen, der nahe des Viktoriaparks angebaut werde, dürfe nicht als Berliner Wein vermarktet werden - dafür sei der Schutzstatus zu gering.

Vor zwei Wochen seien schon vorzeitig 90 Kilogramm rote Trauben der Sorte Spätburgunder geerntet worden, aus denen bereits etwa 65 Liter Wein in Fässern lagerten. Die Wespen hatten begonnen, sich daran zu schaffen zu machen. Insgesamt gibt es dort 430 tragende Weinstöcke. Zusätzlich wurden 60 neue der Rebsorte Cabertin eingepflanzt. Sie sollen pilzresistent sein und in circa drei Jahren zum ersten Mal Ertrag bringen.

Seit diesem Jahr tragen die Flaschen auch ein neues Etikett: „Weinungsfreiheit“ steht groß drauf, und in kleineren Lettern daneben: „Dieser Wein wurde von einem Team aus unserem Bezirk hergestellt. Wir haben die Reben gepflegt, Trauben gelesen und gekeltert. Weinrechtlich dürfen wir nicht angeben, woher die Trauben stammen, die zu diesem köstlichen Tropfen geführt haben, der vor Ihnen steht. Wir danken dem Team und auch den Partnerstädten Ingelheim und Wiesbaden, ohne die es diesen Wein nicht gäbe.“ Der Wein wird gegen eine Spende abgegeben.

Nicht nur in Kreuzberg wird geerntet

Auch andere Weinhersteller aus Berlin ernteten bereits ihre Trauben. Vor einer Woche erfolgte die Weinlese im Humboldthain - 220 Kilogramm waren die Ausbeute, so eine Sprecherin des Bezirksamts Mitte. Erst 2019 sei der Weinberg mit einer pilzresistenten Rebsorte erneuert worden. Laut Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf waren auch vor etwas mehr als zwei Wochen 250 Kilogramm Trauben geerntet worden, die am Wilmersdorfer Stadion angebaut werden.