Weiße Weihnachten 2022: Wird Berlin zum Winterwunderland?

Gibt es dieses Jahr an Weihnachten Schnee in Berlin? Die Chancen stehen gar nicht so schlecht.

Der Schneezauber zum Weihnachtsfest hat in den vergangenen Jahren auf sich warten lassen. In diesem Jahr kann Berlin allerdings auf eine weiße Weihnacht hoffen, es bestehen Chancen.

Die neue Woche hat in Berlin frostig begonnen, Glatteis und vereinzelte Flocken hatten die Hauptstadt vielerorts im Griff. „Kalt ist es geworden. Und kalt wird es auch noch einige Zeit bleiben“, sagt Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst.

Laut der Wetterprognose von Wetter.com verharren die Temperaturen in der Woche vor den Weihnachtsfeiertagen eher im milden Bereich. Pünktlich zu Heiligabend am 24. Dezember wird es jedoch wieder kalt in Berlin. Die Temperaturen fallen auf etwa null bis minus drei Grad. Für den ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember kündigt sich Schneefall an. Der Schnee könnte sogar liegen bleiben, da die Temperaturen weiter auf minus zwei bis minus fünf Grad sinken sollen.