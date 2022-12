Weißensee: Rettungswagen kollidiert mit Motorrad – ein Schwerverletzter

Am Donnerstag ereignete sich in Berlin-Weißensee ein Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer am Kopf und Oberkörper verletzt.

Am Donnerstagvormittag kollidierten in Berlin-Weißensee ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr und ein Motorradfahrer.

Wie die Berliner Polizei nach ersten Erkenntnissen am Freitag mitteilte, fuhr der Rettungswagen offenbar mit Sonder- und Wegerechten kurz vor 10 Uhr bei rotem Ampellicht von der Parkstraße nach rechts in die Rennbahnstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad, welches die Rennbahnstraße in Richtung Berliner Allee befuhr. Der 58-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Oberkörper zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.