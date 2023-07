Trotz Spannungen: Weißes Haus verkündet Treffen zwischen Biden und Netanjahu

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu ist nach Angaben seines Büros von US-Präsident Joe Biden zu einem Besuch in die USA eingeladen worden. „Präsident Biden hat Ministerpräsident Netanjahu zu einem baldigen Treffen in den USA eingeladen“, erklärte Netanjahus Büro am Montag nach einem Telefonat der beiden Politiker. „Der Ministerpräsident hat die Einladung angenommen.“ Beide Seiten würden nun die „Details“ des Besuchs ausarbeiten.

„Es wird irgendwann im Herbst ein Treffen hier in den Vereinigten Staaten geben“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Aus der Tatsache, dass die beiden miteinander sprachen und sich treffen wollen, solle man nicht ableiten, dass die Sorgen über den geplanten Umbau der Justiz in Israel und „extremistische Handlungen“ einiger Mitgliedern der Netanjahu-Regierung geringer geworden seien.

Wiederwahl: Netanjahu wurde zunächst nicht eingeladen

Netanjahu war seit seiner Wiederwahl im November nicht nach Washington eingeladen worden. Das galt auch als Zeichen der Spannungen zwischen dem rechtsgerichteten Regierungschef und dem US-Präsidenten. Washington lehnt die umstrittene Justizreform der Regierung Netanjahu und deren Siedlungspolitik in den palästinensischen Gebieten ab.

Biden betonte in seinem Telefonat mit Netanjahu nach Angaben von Kirby mit Blick auf die Justizreform die Notwendigkeit, einen „möglichst breiten Konsens“ anzustreben. Zudem müssten „geteilte demokratische Werte“ immer ein „Kennzeichen der US-israelischen Beziehungen“ sein.

Der US-Präsident wird am Dienstag den israelischen Staatschef Isaac Herzog im Weißen Haus empfangen. Das Treffen soll nach Angaben des Weißen Hauses die „dauerhafte Partnerschaft und Freundschaft“ zwischen beiden Ländern unterstreichen. Herzog wird bei seinem Washington-Besuch am Mittwoch auch eine Rede vor dem US-Kongress halten.