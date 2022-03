Der Westen will nach Angaben der US-Regierung neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Wie der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Dienstag in Washington sagte, sollen am Donnerstag neue Sanktionen gegen Russland verkündet werden. Zugleich sollten bereits bestehende Sanktionen des Westens gegen Moskau so verschärft werden, dass die russische Regierung die Strafmaßnahmen nicht mehr umgehen kann.

Geplant ist die Verkündung der neuen Sanktionen offenbar im Rahmen der Gipfeltreffen der Nato und der EU in Brüssel, an denen auch US-Präsident Joe Biden teilnehmen will. Aus dem Weißen Haus hieß es zudem, dass der russische Präsident Wladimir Putin bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang keines seiner drei grundlegenden Ziele verwirklichen konnte. „Erstens sollte die Ukraine unterworfen werden, zweitens sollten die russische Macht und das russische Prestige gestärkt werden, und drittens sollte der Westen gespalten und geschwächt werden“, sagte Sicherheitsberater Sullivan. Russland habe „bisher das Gegenteil erreicht“.