Weiter viel Sonne und milde Temperaturen

Berlin/Potsdam -Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich weiter über sonniges und mildes Herbstwetter freuen. Am Donnerstagmorgen ist stellenweise noch mit Nebel zu rechnen, dann soll sich aber die Sonne zeigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Temperaturen steigen demnach auf 17 bis 20 Grad.