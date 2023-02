Bombensprengung bei Potsdam: Laute Explosion erwartet Südlich von Potsdam wird am Donnerstag ein weiterer Weltkriegsblindgänger unschädlich gemacht. Ein Sperrkreis wird eingerichtet. dpa

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Freitag nahe Potsdam gesprengt. Volkmar Otto/Clean-River

Potsdam -Im Forst Potsdam-Süd wird am Donnerstag eine weitere 250-Kilo-Weltkriegsbombe gesprengt, deren Explosion nach Angaben der Stadt lauter als sonst zu hören sein wird. Der Fundort der Bombe liege etwas erhöht, der Schall werde über das Wasser getragen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Deshalb werde der Knall im ganzen Stadtgebiet zu hören sein. Anfang Februar waren in dem Wald drei 250 Kilo schwere US-Blindgänger gesprengt worden.